الدفاع الإسرائيلية: تشكيل طاقم لفرض السيادة على غور الأردن والمستوطنات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ​نفتالي بينت​، عن تشكيل طاقم خاص يناط به مهمة اتخاذ التدابير اللازمة لفرض السيادة الإسرائيلية على غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​ والمستوطنات في ​الضفة الغربية​، ويضم مسؤولين من الدوائر الأمنية الإسرائيلية المختلفة

وقد أعلن بينت أن "​الجيش الإسرائيلي​ جاهز لأي تطور محتمل، حيث أرسل قوات إضافية إلى غور الأردن تحسبا لأي طارئ".

وأشار بينيت إلى أنه "نحن نواجه أياما مصيرية تتعلق برسم الحدود وتطبيق السيادة على المستوطنات في ​يهودا​ و​السامرة​"، أي الضفة الغربية المحتلة، لافتاً إلى أنه "أسمع تهديدات من الجانب الفلسطيني لن يردعنا شيء، والجيش الإسرائيلي مستعد لكل سيناريو".