الدفاع الإسرائيلية: تشكيل طاقم لفرض السيادة على غور الأردن والمستوطنات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، عن تشكيل طاقم خاص يناط به مهمة اتخاذ التدابير اللازمة لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، ويضم مسؤولين من الدوائر الأمنية الإسرائيلية المختلفة
وقد أعلن بينت أن "الجيش الإسرائيلي جاهز لأي تطور محتمل، حيث أرسل قوات إضافية إلى غور الأردن تحسبا لأي طارئ".
وأشار بينيت إلى أنه "نحن نواجه أياما مصيرية تتعلق برسم الحدود وتطبيق السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة، لافتاً إلى أنه "أسمع تهديدات من الجانب الفلسطيني لن يردعنا شيء، والجيش الإسرائيلي مستعد لكل سيناريو".
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