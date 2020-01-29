وقفة إحتجاجية رافضة لـ"صفقة القرن" أمام السفارة الأميركية في أنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية، رفضًا لـ"صفقة القرن" المزعومة، الّتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاءت الوقفة تلبيةً لدعوة وجّهتها العديد من المؤسّسات الإغاثية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، حيث احتشد المحتجون أمام السفارة للتنديد بالخطة الأميركية. ورفع المحتجون لافتات عليها عبارات مناصرة للقدس، منها: "القدس إسلامية"، "سلام على القدس"، و"نحن يقظون من أجل فلسطين"؛ وردّدوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
وكانت مدينة إسطنبول التركية قد شهدت أيضًا وقفة مماثلة أمام القنصلية الأميركية، حيث احتشد المحتجّون للتعبير عن رفضهم للصفقة، ووقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني.
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