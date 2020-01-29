وقفة إحتجاجية رافضة لـ"صفقة القرن" أمام السفارة الأميركية في أنقرة

شهدت العاصمة التركية ​أنقرة​، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية، رفضًا لـ"صفقة القرن" المزعومة، الّتي أعلن عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

وجاءت الوقفة تلبيةً لدعوة وجّهتها العديد من المؤسّسات الإغاثية والنقابات و​منظمات المجتمع المدني​، حيث احتشد المحتجون أمام السفارة للتنديد بالخطة الأميركية. ورفع المحتجون لافتات عليها عبارات مناصرة للقدس، منها: "​القدس​ إسلامية"، "سلام على القدس"، و"نحن يقظون من أجل ​فلسطين​"؛ وردّدوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة الأميركية و​إسرائيل​.

وكانت مدينة ​إسطنبول​ التركية قد شهدت أيضًا وقفة مماثلة أمام القنصلية الأميركية، حيث احتشد المحتجّون للتعبير عن رفضهم للصفقة، ووقوفهم بجانب ​الشعب الفلسطيني​.