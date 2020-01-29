أردوغان: خطة السلام المزعومة التي أعلن عنها ترامب لن تخدم السلام ولن تجلب الحل

اعتبر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أن "خطة ​السلام​ المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ لن تخدم السلام ولن تجلب الحل"، مشددا على أن "​صفقة القرن​" المزعومة "خطة لتجاهل ​حقوق الفلسطينيين​ وإضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي". إضغط للمزيد

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