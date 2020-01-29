اتحاد المحامين العرب: الهدف الخفي من صفقة القرن هو تصفية القضية الفلسطنية

أعرب الأمين العام لإتحاد ​المحامين العرب​ ناصر الكريوين، عن رفضه "القاطع لما يسمى ​صفقة القرن​ والتي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل ​الإدارة الأميركية​"، مشيرا الى أنه يرى في تلك الصفقة "مخالفة لكل القرارات والمواثيق الدولية التى ضمنت حقوق ​الشعب الفلسطيني​".

ورأى في بيان أن "الهدف الخفي مما يسمى بصفقة القرن هو تصفية القضية الفلسطنية ومنح وعد ترامبي جديد على غرار ​وعد بلفور​ الذي صدر عام 1917 والذي اعطى من لا يملك لمن لا يستحق"، مشددا على أن "​القدس​ ستظل العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية وعلى حق عودة ​اللاجئين الفلسطينيين​ وعلى استمرار دعم الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني وكذلك على الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد ابناء الشعب الفلسطيني وضد الشعوب العربية بأكملها قضائيا وقانونيا امام المحافل القضائية الدولية".

ودعا كافة القوى السياسية الفلسطينية إلى "توحيد الصف لمواجهة هذة الهجمات الشرسة ضد محاولات تصفية ​القضية الفلسطينية​"، مطالبا "الشعوب العربية واحرار ​العالم​، الوقوف على جانب الشعب الفلسطيني في محنتة تلك"، مؤكدا "مواقف الإتحاد الثابتة تجاة دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الصهيوني".