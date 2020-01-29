السيستاني دان "صفقة القرن": لن تغير من حقيقة أن القدس أرض محتلة

أكّد مصدر مسؤول في مكتب المرجع الشيعي الأعلى في ​العراق​ السيد ​علي السيستاني​، في بيان، تعليقاً على قرار ​الولايات المتحدة الأميركية​ الاعتراف بمدينة ​القدس​ عاصمة ل​إسرائيل​، أنّ"هذا القرار مدان ومستنكر، وقد أساء إلى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنّه لن يغيّر من حقيقة أنّ القدس أرض محتلة يجب أن تعود إلى سيادة أصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن، ولا بدّ أن تتضافر جهود الأمة وتتّحد كلمتها في هذا السبيل".

وكان قد كشف ترامب عن أنّ خطّته للتسوية السياسيّة ب​الشرق الأوسط​ المعروفة إعلاميًّا بـ"صفقة القرن" تتضمّن إقامة دولة فلسطينية متّصلة، وإبقاء مدينة القدس غير المقسّمة عاصمة موحّدة لإسرائيل.