نفذ عدد من أصحاب شركات ​السياحة​ والسفر، إعتصاما أمام مكتب شركة طيران ​الشرق الأوسط​ MEA في ​طرابلس​، احتجاجا على تعامل شركة "MEA" مع المكاتب ب​الدولار​ عوضا عن ​الليرة اللبنانية​، مؤكدين عدم قدرتهم على تأمين الدولار من محلات الصيرفة بسبب بيعه بسعر أعلى بكثير من السعر الرسمي. وطالبوا المعنيين بالايعاز لإدارة شركة الطيران قبول التعامل معهم بالليرة اللبنانية، محذرين من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطلبهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام لاصحاب شركات السياحة في طرابلس احتجاجا على تعامل MEA معهم بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.