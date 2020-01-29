أبي رميا: لبنان سيبقى الى جانب الشعب الفلسطيني وصفقة القرن ولدت ميتة

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب سيمون أي رميا ان "لبنان سيبقى الى جانب ​الشعب الفلسطيني​ الذي عبّر على لسان رئيسه رفضه ل "صفعة القرن". ورأى ان "صفقة القرن هدفها تطويع وترغيب الشعوب العربية اقتصاديا بعد ان تم تطويع بعض الانظمة العربية، وهي قد ولدت ميتة بسبب رفض الجانب الفلسطيني لها، لذلك لبنان بمنأى عن تداعياتها السلبية لغاية اليوم. ​​​​​".

ولفت إلى انه "صوتنا على الموازنة التزاما منا بالمهل الدستورية، ولكي نضبط الانفاق العام ونمنع الصرف على "القاعدة الاثني عشرية"، واستطعنا من خلالها تخفيض الانفاق العام بنسبة 1000 مليار ليرة ​​​​​​". وقال: "استطعنا من خلال الموازنة تمرير سلّة قوانين حمائية للبنانيين في ظل الوضع الاقتصادي السيء، ومنها منع الملاحقة القانونية على المتعثرين عن سداد القروض المدعومة".

وأشار إلى ان "محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم مهمة القضاة الاساسية، وعليهم ان يلعبوا هذا الدور المحوري لإنتظام الحياة العامة وتحقيق العدالة. والحراك الموجود في الشارع ونحن موجودون لدعمهم ومساندتهم".