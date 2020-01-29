قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها بمخيم البداوي إلى جهة مجهولة ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة: "شيرين يعقوب (عمرها حوالي 35 سنة، فلسطينية)، الّتي غادرت بتاريخ 17 كانون الثاني 2020 منزلها الكائن في ​مخيم البداوي​ - ​طرابلس​، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتى تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بفصيلة البداوي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386858/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".