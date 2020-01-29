الشيخ حسن: مواجهة مشروع "صفقة القرن" تكمن يالوحدة الفلسطينية الداخلية

رأى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، أنّ "مواجهة مشروع "صفقة القرن" الأميركي - الصهيوني على حساب فلسطين، تكمن في الوحدة الفلسطينيّة الداخليّة الكفيلة وحدها بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ونضاله التاريخي، دفاعًا عن أرضه ومقدساته وتثبيت حقوقه الطبيعيّة المشروعة وتقرير المصير، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف".
ودعا في تصريح، العالمَين العربي والإسلامي إلى "أوسع تضامن مع القضية الأساس، حفاظًا على أرض فلسطين عربية بحدودها الجغرافية المعروفة وحقّ العودة ورفض أي شكل من أشكال التوطين، والالتزام بالقرارات الدوليّة ذات الصلة".
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