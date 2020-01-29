الشيخ حسن: مواجهة مشروع "صفقة القرن" تكمن يالوحدة الفلسطينية الداخلية

رأى شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ الشيخ ​نعيم حسن​، أنّ "مواجهة مشروع "​صفقة القرن​" الأميركي - الصهيوني على حساب ​فلسطين​، تكمن في الوحدة الفلسطينيّة الداخليّة الكفيلة وحدها بتعزيز صمود ​الشعب الفلسطيني​ ونضاله التاريخي، دفاعًا عن أرضه ومقدساته وتثبيت حقوقه الطبيعيّة المشروعة وتقرير المصير، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها ​القدس​ الشريف".

ودعا في تصريح، العالمَين العربي والإسلامي إلى "أوسع تضامن مع القضية الأساس، حفاظًا على أرض فلسطين عربية بحدودها الجغرافية المعروفة وحقّ العودة ورفض أي شكل من أشكال ​التوطين​، والالتزام بالقرارات الدوليّة ذات الصلة".