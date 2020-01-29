دهم مزرعة في خراج بوداي ومصادرة كمية من حشيشة الكيف

نفذ ​الجيش​ عملية دهم لإحدى المزارع في خراج بلدة ​بوداي​، وصادر كمية من ​حشيشة الكيف​، وأوقف المدعو ع.م.ز.، كما صادر عددا من السيارات داخل المزرعة.

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