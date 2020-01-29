دهم مزرعة في خراج بوداي ومصادرة كمية من حشيشة الكيف

نفذ الجيش عملية دهم لإحدى المزارع في خراج بلدة بوداي، وصادر كمية من حشيشة الكيف، وأوقف المدعو ع.م.ز.، كما صادر عددا من السيارات داخل المزرعة.
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