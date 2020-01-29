يمين التقت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية

استقبلت ​وزيرة العمل​ لميا يمّين في مكتبها في الوزارة ، المدير الإقليمي للدول العربية في ​منظمة العمل الدولية​ الدكتورة ربا جرادات مع وفد من من المنظمة، في لقاء تعارفي وجرى البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا المشاريع التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع ​وزارة العمل​.

واطلعت الوزيرة يمّين من جرادات على المشاريع التي تقوم بها المنظمة في ​لبنان​ وما يمكن ان تقدمه في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة. وجرى الاتفاق على تكثيف اللقاءات لمتابعة القضايا المشتركة.