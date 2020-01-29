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يمين التقت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية

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استقبلت ​وزيرة العمل​ لميا يمّين في مكتبها في الوزارة ، المدير الإقليمي للدول العربية في ​منظمة العمل الدولية​ الدكتورة ربا جرادات مع وفد من من المنظمة، في لقاء تعارفي وجرى البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا المشاريع التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع ​وزارة العمل​.

واطلعت الوزيرة يمّين من جرادات على المشاريع التي تقوم بها المنظمة في ​لبنان​ وما يمكن ان تقدمه في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة. وجرى الاتفاق على تكثيف اللقاءات لمتابعة القضايا المشتركة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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