يمين التقت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية

استقبلت وزيرة العمل لميا يمّين في مكتبها في الوزارة ، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات مع وفد من من المنظمة، في لقاء تعارفي وجرى البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا المشاريع التي تقوم بها المنظمة بالتعاون مع وزارة العمل.
واطلعت الوزيرة يمّين من جرادات على المشاريع التي تقوم بها المنظمة في لبنان وما يمكن ان تقدمه في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة. وجرى الاتفاق على تكثيف اللقاءات لمتابعة القضايا المشتركة.
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