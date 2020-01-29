القاضية عون إدعت على رئيس بلدية بصاليم على خلفية التلاعب بتسعيرة مولدات الكهرباء

إدّعت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على رئيس بلدية بصاليم ومزهر والمجذوب جورج سمعان، وفقًا للمادة 363 من قانون العقوبات الّتي تصل إلى ثلاث سنوات سجن، في الدعوى المقدّمة من المحامي رياض مزهر، على خلفيّة "التلاعب بتسعيرة المولدات الكهربائية".
وأحالت الأوراق إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، لإجراء المقتضى القانوني.
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