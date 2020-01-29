القاضية عون إدعت على رئيس بلدية بصاليم على خلفية التلاعب بتسعيرة مولدات الكهرباء

إدّعت المدعية العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، على رئيس بلدية ​بصاليم​ ومزهر والمجذوب جورج سمعان، وفقًا للمادة 363 من قانون العقوبات الّتي تصل إلى ثلاث سنوات سجن، في الدعوى المقدّمة من المحامي رياض مزهر، على خلفيّة "التلاعب بتسعيرة ​المولدات​ الكهربائية".

وأحالت الأوراق إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، لإجراء المقتضى القانوني.