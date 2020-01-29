حتي: لتحقيق سلام عادل بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

أكد وزير الخارجية ناصيف حتي أن الموقف اللبناني من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الاوسط يستند إلى القمة العربية عام 2002 ويدعو لتحقيق سلام عادل بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت حتي في حديث لـ"سكاي نيوز" إلى انه "سنبحث في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت المقبل سبل إحياء نتائج قمة 2002 العربية". وأضاف:" لن تنجح أي محاولة لتحقيق سلام جزئي لا يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
واعتبر أن إسرائيل تقوم كل يوم بخطوات لمحاربة السلام، وقال:"نتمسك بحق العودة للفلسطينيين وهو حق قانوني وأخلاقي ونشدد على رفض التوطين". ولفت الى أن "لا أحد يتخلى عن الهوية الوطنية مقابل إغراءات مادية".
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