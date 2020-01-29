حتي: لتحقيق سلام عادل بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

أكد وزير الخارجية ناصيف حتي أن الموقف اللبناني من خطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للسلام في ​الشرق الاوسط​ يستند إلى ​القمة العربية​ عام 2002 ويدعو لتحقيق سلام عادل بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​.

ولفت حتي في حديث لـ"سكاي نيوز" إلى انه "سنبحث في اجتماع وزراء الخارجية العرب في ​القاهرة​ السبت المقبل سبل إحياء نتائج قمة 2002 العربية". وأضاف:" لن تنجح أي محاولة لتحقيق سلام جزئي لا يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر أن ​إسرائيل​ تقوم كل يوم بخطوات لمحاربة ​السلام​، وقال:"نتمسك ب​حق العودة​ للفلسطينيين وهو حق قانوني وأخلاقي ونشدد على رفض ​التوطين​". ولفت الى أن "لا أحد يتخلى عن الهوية الوطنية مقابل إغراءات مادية".