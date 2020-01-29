بانو: ها نحن مع الرئيس عون اخترنا المواجهة ولا للتوطين أو التقسيم

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​أنطوان بانو​، على أنّه "تكفي قراءة بعض السطور من كلمات رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وإنعاش ذكرى البعض بمواقفه التاريخيّة من "​صفقة القرن​" ومؤامرة ​التوطين​، لنُدرك أسباب وحجم الحملة الّتي يتعرّض لها عهد الرئيس القوي منذ أن تبوّأ سدّة الرئاسة، في محاولة أن يجعلوا منه الحلقة الأضعف لتمرير خطة مشبوهة ومؤامرة رخيصة".

وسأل في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، "أليس الرئيس عون من قال في ​القمة العربية​ في 2019 "بعد ضياع الأرض، ماذا يبقى من السلام؟". أليس هو من قال في القمة العربية 2018 "الأخطار كثيرة. والتحديات كبيرة. ويبقى أن نختار ما بين المواجهة والرضوخ"، مشدّدًا على أنّ "ها نحن مع الرئيس عون اخترنا المواجهة. لا للتوطين. لا للتقسيم".