مراد: فلسطين عربية تقتلها الصفقات وتحييها وتحررها البنادق المقاومة

لفت النائب ​عبدالرحيم مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى ان "اي اتفاق أو صفقة لا تنطلق من احترام حق الشعب ال​فلسطين​ي في إقامة دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين هو اتفاق مزوّر وصفقة مغشوشة"، مشددا على أن "فلسطين عربية وعاصمتها ​القدس​ عربية .تقتلها الصفقات وتحييها وتحررها البنادق ​المقاومة​".

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