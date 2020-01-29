قوى الأمن: شعبة المعلومات توقف شخصا بجرم إحراق سيارات في صيدا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 22/1/2020 وفي محلّة الحسبة - صيدا، أقدم شخص مجهول الهوية على إضرام النار بثلاث سيارات (​سيارة​ فان عدد 2، وبيك أب)، على الفور، توجهت دوريات من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ الى مكان حصول الجريمة، وباشرت إجراءاتها لتحديد هوية الفاعل. وبنتيجة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: ح. ح. (مواليد عام 1985، فلسطيني) وهو من أصحاب السوابق في جرائم حرق السيارات منذ العام 2011، وكان قد أوقف بالجرم عينه عام 2019 وأخلي سبيله خلال شهر آب من العام ذاته".

وأوضحت أنه "من خلال المتابعة المكثفة التي قامت بها دوريات الشعبة، تمكنت -بأقل من ساعة على ارتكابه الجرم- من توقيفه في محيط مسرح الجريمة، أثناء محاولته الفرار الى داخل ​مخيم عين الحلوة​. بتفتيشه، ضُبط بحوزته أدوات يستخدمها لتنفيذ عمليات إحراق السيارات. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".