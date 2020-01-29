سامي الجميل: الشرط الأول لعقد أي صفقة هو موافقة الطرفين

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تعليقه على صقفة القرن أن الشرط الأول لعقد أي إتفاق أو صفقة تاريخية هو موافقة الطرفين.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار الجميل إلى أن "الشرط الأول لعقد أي صفقة تاريخية هو موافقة الطرفين ولا يبنى استقرار المنطقة إلا باتفاق عادل يحظى ايضاً برضى كافة الدول المعنية".
واعتبر أنه فيما يخص لبنان، "نرفض رفضاً قاطعاً أيّ توطين ونتمسك بحق العودة".
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