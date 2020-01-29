محكمة التمييز العسكرية أرجأت محاكمة غبش الى 4 آذار

أرجأت ​محكمة التمييز العسكرية​ برئاسة القاضي ​طاني لطوف​ إلى 4 آذار المقبل، محاكمة المقرصن ايلي غبش في قضية "فبركة تهمة العمالة ل​إسرائيل​" للممثل المسرحي ​زياد عيتاني​، والمقدم في ​قوى الامن الداخلي​ ​سوزان الحاج​ المتهمة بـ"التدخل في الجرم"، بعدما ردت الدفوع الشكلية التي قدمها فريق الدفاع، واستمهال الأخير للتحضير للاستجوابات. إضغط للمزيد

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