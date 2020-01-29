دريان: صفقة القرن هو تصفية للقضية الفلسطينية وستكون محكومة بالفشل

اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إن ما يسمى بصفقة القرن هو تصفية للقضية الفلسطينية وستكون محكومة بالفشل، وقال في بيان له لم ولن تسمح الشعوب العربية والإسلامية بان يقضى على فلسطين المحتلة من قبل العدو الصهيوني الغاشم، وستبقى القدس عاصمه للشعب الفلسطيني المجاهد ولكل فلسطين.
أضاف: التصدي للكيان الصهيوني هو واجب شرعي لدحر الاحتلال الغاصب مهما حاولت أميركا تقديم إغراءات وهمية للشعوب العربية الأبية، وان المواجهة اليوم تتطلب وحدة الموقف وبناء رأي عام يرفض هذه الصفقة والتنازل عن الحق الذي هو اقصى حالات الإزلال لهدر حق الشعب الفلسطيني الصامد والصابر في وجه الاحتلال الغاصب، وان الوحدة الوطنية الفلسطينية هي صمام الأمان والأساس في مواجهة هذا القرار الجائر.
ولفت دريان الى إن المسلمين واللبنانيين يرفضون هذه الصفقة العار والمخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويطالبون بإسقاطها لأنها تؤدي الى تصفية القضية الفلسطينية وتحصين الكيان الصهيوني الغاصب.
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