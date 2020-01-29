سامي فتفت: القدسُ ستبقى عاصمةً أبديةً لفلسطين

لفت النائب ​سامي فتفت​ في تصلريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الأرض تعرفُ أبناءها، والقدسُ ستبقى عاصمةً أبديةً ل​فلسطين​، و​حق العودة​ لن تسقطه صفقة من هنا، وجشع من هناك".

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