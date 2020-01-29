الإدعاء على 3 مدراء في أوجيرو بجرم هدر المال العام

إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على مديري هيئة "أوجيرو" السابق والحالي وعلى المدير المالي في الهيئة بجرائم هدر المال العام والإهمال الوظيفي والإثراء غير المشروع، وأحال الملفات على قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ بالإنابة جورج رزق.

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