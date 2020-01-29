القاضي إبراهيم ادعى على 6 صيارفة بجرم مخالفة قانون الصيرفة

ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على ستة صيارفة بجرم مخالفة قانون الصيرفة، وأحال إثنين منهم موقوفين الى قاضية التحقيق الأولى في ​الشمال​ سمرندا نصار، والموقوفين الأربعة الآخرين الى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​. إضغط للمزيد

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