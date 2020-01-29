الاشغال الشاقة 20 سنة لمتهم بالقتال ضد الجيش في عرسال

قضت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 20 سنة بحق السوري الموقوف مصطفى الكنج، وتجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه مبلغ مليون و100 ألف ليرة لبنانية.

ودانت المحكمة كنج بجرائم الانتماء إلى تنظيمات ارهابية، بهدف ارتكاب الجنايات على الناس والممتلكات والنيل من سلطة ​الدولة​ وهيبتها، والمشاركة بالقتال ضد ​الجيش اللبناني​ في بلدة ​عرسال​، والاشتراك مع آخرين بخطف وأسر وقتل و​محاولة قتل​ عسكريين، وإصابة العديد منهم عبر ​إطلاق النار​ عليهم، وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة وسرقة أعتدة عسكرية.