شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: لا مفر من تنقية جداول نقابة المحامين من غير المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن زيادة عدد أعضاء نقابة المحامين بشكل مهول أثر سلبا على الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك مفر من تنقية جدول المحامين، لاستبعاد غير المشتغلين والذين حصلوا على شهادات لا تتوافر فيها المعايير المهنية لدخول النقابة.

وأضاف على عبد العال خلال كلمة له فى احتفالية وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة أن الشهادة العلمية ليست شرطا لدخول النقابة وأنه يجب أن يسبق ذلك فترة من التدريب والتأهيل، بما يحفظ هيبة المحاماة والمحامين.

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وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير، بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.