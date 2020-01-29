شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: مستوى الدراسة بكليات الحقوق متدنى.. ولابد من إعادة النظر فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بإعادة النظر فى الدراسة بكليات الحقوق لتحافظ الكلية العريقة على مستوى الدراسة فيها، مشيرا إلى تدنى الدراسة فى كليات الحقوق، وأن المتابع لذلك يصل إلى أن هناك مشكلة كبيرة فى الدراسة بها.

وأضاف على عبد العال، خلال كلمة له فى وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة، أنه من ذلك جاءت فكرة أكاديمية المحاماة، مشددا على ضرورة ألا تكون أكاديمية المحاماة نسخة مكررة للدراسة بكلية الحقوق وأنه لابد من الذهاب للعلوم الحديثة، متابعا: "المحاماة ليست علم فقط، وكبار المحامين عليهم أن يشاركوا فى هذه الأكاديمية لدعم الشباب وإكسابهم الخبرات والتجارب".

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ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للنقيب سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة والنقباء الفرعيين، مضيفا أن سامح عاشور رجل مقاتل و تتوافر فيه مهارات السياسى و رجل الدولة الأمين على النقابة و المحامين وأن الأكاديمية سوف يكون لها دورا كبير فى دعم المحامين وتأهيلهم.

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير، بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.