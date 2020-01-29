شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة السمكية: الاستزراع يمثل80%من الإنتاج وبدونه البلطي يبقى بـ 100جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المدير العام للإدراة العامة للمرابي والبحيرة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، المهندس محمود عبد الصمد توفيق، إن الهيئة وضعت خطة شاملة لتطوير بحيرة المنزلة والتي تكبد مبالغ ضخمة، مع تحويل منطقة "الحزام الأمن" إلي منطقة استزراع سمكي نموذجي، مضيفاً: الاستزراع السمكي يمثل 80% من إنتاج مصر وبدونه سيكون سعر كيلو البلطي 100 جنيه.

جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد العتماني، بشأن تنفيذ تطهير منطقة المثلث الحي ببحيرة المنزلة، وهو "العجابية والبجوم وحتي الحمامات ومعيبد والحجر واللاثية وتل تنيس الأثري وغيرها"، تماشيا مع قرار رئيس الجمهورية بتطهير البحيرة حفاظاً علي حقوق الأجيال القادمة من الناتج القومي من الثروة السمكية.

وأضاف توفيق، أن الهيئة اصطدمت أثناء قيانها بتنظيم الحزام الأمن بكتلة سكانية ضخمة "تعديات قديمة"، تضم 4600 منزل بإجمالي 7 الاف و800 أسرة، و12 مدرسة و5 أندية رياضية ومركز شباب و15 مسجد، وشأنها شأن النواب شديدة الحرص علي البعد الإجتماعي، ورأت تحويل النطقة إلي منطقة استزراع سمكي نموذجي وتطويرها بدلأً من إزالتها.

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وأشار المدير العام للإدراة العامة للمرابي والبحيرة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلي أن الدولة قررت أن الضرر الواقع عليها بعدم تنفيذ خطتها السابقة بشأن "الحزام الأمن" من أجل عدم الإضرار بالمواطنين ساكني المنطقة علي أن يتم الاستفاده منها بجعلها منطقة للاستزراع السمكي، من خلال انشاء شركات مساهمة من ابناء المنطقة ذاتها.

وانتهت المناقشة، إلي تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من "العتماني" لمزيد من الدراسة والمعاينة علي أرض الواقع، والرد في جلسة لاحقة.