شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: أكاديمية المحاماة كانت حلما فأصبحت حقيقة ملموسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المحاماة هى مهنة تحقيق العدالة وصيانة حقوق و حريات المواطنين، مضيفا: أن أكاديمية المحاماة كانت حلما فأصبحت حقيقة ملموسة تهدف إلى تطوير و تحديث نقابة المحامين النقابة العريقة التى قامت بدور وطنى خالد فى استقلال الوطن والانتصار لكافة قضاياه.

وأضاف على عبد العال خلال كلمة له فى وضع حجر الأساس لأكاديمة المحاماة، أن نقابة المحامين كان لها دور فعال فى الانتصار على الإرهاب الذى حاول أن يختطف هذا الوطن فى فترة من الفترات، مشيرا إلى أن الدستور المصرى أعلى من قيمة المحاماة، وحينما كان سامح عاشور عضوا فى لجنة الخمسين و كان يتردد دائما فى لجنة العشرة و لجنة صياغة الدستور و مارس كل الوسائل لكى تخرج نصوص تدعم استقلال مهنة المحاماة.

و أشار رئيس البرلمان، الى أن مهنة المحاماة أغلى و أغنى مهنة،متابعا :" لم أكن ضد حق التعلم و لكن هناك فرق بين حق التعلم و حق الدخول للمهنة و لو نظرنا لمهنة الطب و المهندسبن أو أى مهنة أخرى، الشهادة العلمية شرط لكن ليست شرطا كافيا لممارسة المهنة و كان التحدى الأخر كيف نضمن لهذه المهنة قدرا من التدريب يحفظ لها هيبتها داخل المجتمع؟".

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير، بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.