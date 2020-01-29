شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: الالتحاق بنقابة المحامين سيكون أعز من الانضمام لأى جهة قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور نقيب المحامين، أن حجر الأساس الذى وضع لأكاديمية المحاماة كان حلما من أحلام أعلام المحاماة، مضيفا أن أول من شد وتشدد فى وجود ووجوب أكاديمية المحاماة هو الدكتور على عبد العال، وأن أول ما التفت إليه فى مشروع قانون المحاماة هو الفصل الخاص بالأكاديمية، وشدد على أهمية هذه المنشأة.

وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة: "سوف تعلو المحاماة بالأكاديمية، لن ينضم للنقابة من هو حاصل فقط على ليسانس حقوق وإنما سيكون الانضمام أعز من الانضمام إلى أى جهة قضائية أخرى لأننا شركاء فى تحقيق العدالة وهذه الشراكة تقتضى منا أن نكون أهل لنا، عبد العال كان أشد المتحمسين لأن تكون المحاماة جزء من الدستور المصرى، على عبد العال هو الجندى المعلوم الذى ساند ونصر المحاماة بمشروع قانون المحاماة ".

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وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير، بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.