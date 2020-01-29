شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: الجرارات مستهلكة لأنها من القرن الماضي ومديونيتنا 76 مليارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن عدد الجرارات المتاحة بالهيئة حوالى 400 جرار كلها من الأسطول القديم منذ عام 1980، مضيفا: "ننقل مليون مواطن يوميا، والجرارات منذ عام 1980، والأسطول الحالى أُستهلك فى عُرف العالم كله"، وتابع رسلان: "أنا عندى 400 جرار مقدرش أقوم قطار بضائع فى ظل وجود قطار ركاب مُعطل، وقطارات البضائع حاليا بنقومها بخطف جرارات من قطارات الركاب".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2018/2019.

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وتساءل النائب فتحى الشرقاوى، عن سبب ارتفاع الزياة فى مصروفات الهيئة عن الزيادة فى الإيرادات، موضحا أنه من المفترض أن يُقابل الزيادة فى الإنفاق على الوقود والخامات والصيانة زيادة أكبر فى الإيرادات وليس أقل، لافتا إلى أن الإيرادات ارتفعت بين السنة المالية 2017/2018 و2018/2019 بنحو 118 مليون جنيه، مقابل زيادة فى مصروفات الخامات والوقود خلال نفس السنة بنحو 360 مليون جنيه، فضلا عن وجود 2.9 مليار جنيه مُستحقة للهيئة لدى الغير من العملاء.

وفى هذا السياق قال طارق لبيب، نائب رئيس القطاع المالى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الزيادة فى المصروفات أكبر من الزيادة فى الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخامات ومستلزمات الإنتاج والصيانة فى ظل تثبيت أسعار التذاكر، مضيفا "كل أسعار مستلزمات التشغيل زادت والتذكرة سعرها ثابت، وهذا ينعكس على زيادة معدلات الخسارة، مشيرا إلى أن المديونية المُستحقة على هيئة السكة الحديد تبلغ نحو 76 مليار جنيه.