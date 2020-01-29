شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتغطية مصارف وترع بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة النائب همام العادلي، قضية تغطية الترع والمصارف بالمناطق المختلفه علي مستوي الجمهورية، في ضوء الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

من جانبة طالب النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بتغطية الترع والمصارف بقري مركز الزقازيق، في ظل تحقيق التنمية والتطوير وتهيئة البيئة المناسبة في الريف المصري في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة وخلق جيل من الشباب والأطفال يتناسب مع إعادة صياغه الإنسان المصري.

وقال أباظة، إن هذه المصارف مصدر للتلوث والجراثيم للقري التي تعد بمثابة كنز المستقبل، مضيفا : " أنا مش عارف المسؤولين بيناموا ازاي في بيوتهم والمصارف بالشكل دا"، جاء ذلك لاسيما بعدما أكد أحمد عيد مدير الصوف بمحافظة الشرقية أن هناك ضوابط لتقنين المصارف يجب توافرها خاصة إنها مصارف للرقعة الزراعية، بقوله : " مش ذنبي أن كل شويه حد يجي يعتدي عليها، بالقاء المخلفات واقعد احرر محاضر كل شوية".

وفي السياق ذاته شدد هاني أباظة علي ضرورة توجية خطاب شديد اللهجة لمحافظ الشرقية لعدم إرسال مندوب التنمية المحلية خلال مناقشة الاقتراحات الخاصة بالمحافظة، وانتهت المناقشة بتأجيله البت في الاقتراحات لحين المعاينة علي أرض الواقع للترع والمصارف للجهات المعنية بحضور النائب وموافاه اللجنة في غضون 15 يوم بما انتهت إليه.

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كذلك أجلت اللجنة اقتراح النائب محمود الضبع بشأن تعطية الترعة الموجودة بمدخل كرم عمران (مركز قنا) التي أصبحت تمر بوسط المنازل بالقرب من الوحدة الصحية، وذلك لحين المعاينة وعرض التقرير علي اللجنة لاحقا، لاسيما بعد ترحيب محافظة قنا، وتأكيد ممثل الري إنها ستقوم بالمعاينة علي أن تجري التغطية اذا انطبقت الشروط.

وشهد الاجتماع أيضا تأجيل اقتراح النائب عبد الباقي تركيا بشأن استكمال تغطية مصرف شبرا صوره بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، حتي يمكن ازدواج الطريق لوجود منزل ومخرج من الطريق الحر (السنبلاوين- الزقازيق) وذلك تفاديا للازدحام المروري، لحين تنفيذ الجهات المعنية محضر تنسيقي.

فيما وافقت اللجنة علي اقتراح النائب محمد صلاح خليفة، بشأن ترميم وصيانه شبكة الصرف الصحي المغطي في نطاق عزبتي 10 والدكتور بقرية الكوم الاخضر بمركز حوش عيسي بالبحيرة.