خطة للارتقاء بالمناطق العشوائية وغير المخططة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شهد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، الاجتماع الخاص بتحديد المناطق غير المخططة بالمراكز والمدن المختلفة للمحافظة، لتطويرها ورفع كفاءة المرافق بها.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ووضع صندوق تطوير العشوائيات خطة للارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك من خلال رفع كفاءة الشبكات وإنارة الطرق الرئيسة والداخلية والبنية التحتية.

ووجه موافي، رؤساء المدن لتشكيل لجان متخصصة لإعداد المقايسات اللازمة في إطار خطة زمنية لتنفيذ وتسليم تلك الأعمال، لموافاة صندوق تطوير العشوائيات بقيمة الاعتمادات المالية المطلوبة.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد المسيح نبيل، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، أن التطوير يستلزم وصف عام للمناطق المطلوب تطويرها، من حيث المساحة وعدد السكان والخدمات وموقع المنطقة بالنسبة للمدينة، وعمل خرائط لشبكات الصرف الصحي والكهرباء التي تحتاج لإحلال وتجديد، والطرق التي تحتاج إلى رصف، ووضع أسماء أو أرقام للشوارع غير المعنونة.