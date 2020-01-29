إحباط بيع 20 طن دقيق مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

أحبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بيع 20 طن دقيق مدعم في السوق السوداء، بعد محاولة أحد مسؤولي المخابز البلدية الاستيلاء على أموال الدعم من خلال التصرف في كميات الدقيق.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن إدارة تموين شرق برئاسة عبدالرازق الطيب، نفذت حملة مكثفة في نطاقها، للرقابة على الدعم الذي تقدمه الدولة حرصًا على وصوله لمستحقيه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأضاف سعد الله، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، تضمنت التصرف في كمية من الدقيق البلدي معبأة في 383 جوال يزن كل منها 50 كيلو جرام.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الكمية المضبوطة كان يجري توزيعها على أحد المخابز في صورة دقيق مدعم، لافتًا إلى أنه جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.