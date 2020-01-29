عمرو موسى: الأمة العربية تمر بأخطر مرحلة في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الفترة التي تمر بها الأمة العربية تعد من أخطر الفترات التي مرت بها.

وطالب موسى خلال كلمته فى المؤتمر العربى للثقافة والإبداع الخامس بمقر جامعة الدول العربية، بضرورة الاهتمام برموز الأمة، مؤكدا أن الوضع العربي لا يمنع أن في تاريخنا شخصيات لها إنجازات يجب أن نعترف لها بالجميل ونكرمها.

وشدد على أن عملية التقدم بالعالم العربي أصبحت أمرا مطلوب وبدونه لن تتحرك خطوة للأمام.

وركز على أن ما تواجهه الأمة العربية له العديد من الأسباب الداخلية، وليس فقط التدخلات الخارجية.

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وأشار إلى أن الأمة العربية عانت من سوء إدارة الحكم ما أدى إلى تراجع الأمة وجعلها تنتقل من مشكله لأخرى.

ونوه إلى أن العرب والعالم مشغولون بما يحدث في القضية الفلسطينية وما يحدث في ليبيا وسوريا والعراق ولبنان وكذلك بما يجري في اليمن، مؤكدا أننا في "ورطة كبرى".

وأشار إلى أنه لولا ما تمر به الأمة العربية ما جرؤ أحد أن يفعل ما يتم في سوريا والعراق وليبيا.

وركز على أن كتابة التاريخ المعاصر بها تزوير، مشيرا إلى أن وسط هذا الظلام لا بد من التذكير بمن ضحى وأنجز .

وأضاف: الجامعة العربية لم تفشل وهناك مجالات اقتصادية ومجالات أخرى ناجحة، ولكن الفشل كان في شؤون سياسية بسبب المطالب الشخصية والخلافات العربية مؤكدا أن الجامعة العربية ليست قصة فشل ولا قصة نجاح ولكن قصة عمل.