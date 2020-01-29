هيرميس: إتمام بيع بنك UBLT في تنزانيا التابع للبنك المتحد UBL بباكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، في بيان اليوم الأربعاء، إتمام قيامها بدور المستشار المالي الأوحد للبنك المتحد «UBL» بباكستان، في صفقة بيع أصول والتزامات بنك «UBLT» التابع له في تنزانيا إلى «Exim Bank Tanzania Limited».

وقالت الشركة، إن الصفقة تأتي ضمن الاستراتيجية التي يتبناها البنك الباكستاني لترسيخ مكانته على الساحة العالمية.

وقال علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، إن إتمام الصفقة يعكس القدرة التي تحظى بها المجموعة على تنفيذ كبرى الصفقات العالمية والعمل في مختلف البيئات التشريعية والتنظيمية بالعديد من الأسواق التي تم التوسع بها مؤخرا.

وأضاف أن مكانة المجموعة تمكنها من مواصلة التوسع بخدماتها في المزيد من الأسواق المبتدئة والناشئة، مستفيدةً من تواجدها المباشر في 13 دولة بأربعة قارات، بالإضافة إلى فريق العمل الاحترافي الذي يضم أفضل الخبراء في تنفيذ مختلف صفقات الأسهم وتريب الدين والدمج والاستحواذ.

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وتعد صفقة البنك الباكستاني «UBL» لأصوله بتانزانيا أولى صفقات الدمج والاستحواذ التي تنفذها المجموعة المالية هيرميس بأسواق شرق أفريقيا منذ توسعها في السوق الكيني خلال عام 2017 باعتباره منصة للتوسع بأعمال الشركة في تلك المنطقة.

ويعد البنك المتحد «UBL» أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في باكستان، حيث يمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 1390 فرعًا في باكستان و19 فرعا دوليا أخرى لخدمة ما يربو على 4 ملايين عميل.

وأعرب خالبي عن تطلعاته لتنفيذ المزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى نجاح الشركة في تنفيذ أول صفقة لها بالأسواق المبتدئة خلال عام 2018، حيث قامت بطرح أسهم شركة «ASA International» ببورصة لندن للأوراق المالية، ثم الطرح العام لأسهم شركة «Helios Towers» في بورصة لندن للأوراق المالية خلال العام الماضي.

وتابع خالبي أن فريق عمل المجموعة المالية هيرميس ساهم في تعزيز ريادة الشركة بالأسواق التي توسعت بها مؤخرًا خلال فترة زمنية وجيزة وعلى الرغم من التحديات التي تواجه تلك الأسواق في المرحلة الراهنة.

وتعكف الشركة على زيادة التوسع في تقديم خدمات الترويج وتغطية الاكتتابات بالأسواق المبتدئة، بحسب البيان.