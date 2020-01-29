ورشة عمل لتصميم الشخصيات الرقمية على هامش مؤتمر الفنون التشكيلية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تقيم جامعة الأقصر على هامش فعاليات المؤتمر الدولي السادس للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع، والمقرر انعقاده بكلية الفنون الجميلة، خلال مارس المقبل، ورشة عمل "تصميم الشخصيات الرقمية" يقدمها الدكتور حسن إبراهيم فداوي، أستاذ الفنون التعبيرية بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية.

تدور فكرة الورشة حول صعوبة إيجاد معادلة حقيقية لتصميم الوجوه والأجساد، بعيدًا عن المقاسات التي أسسها فنانوا عصر النهضة، ومن سبقوهم أو أتوا بعدهم.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد أحمد عرابي، رئيس المؤتمر، والدكتور يوسف محمود إبراهيم، مقررًا للمؤتمر، والدكتورة داليا صالح فرح، أمين عام المؤتمر.