حقيقة وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

نفى محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، فريد الديب، الأنباء المتداولة عن وفاة مبارك.

وقال الديب في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن"، إن "مبارك بصحة جيدة ويتماثل للشفاء من الوعكة الصحية الأخيرة".

وكشف الديب أنه "كان في زيارة منذ قليل للرئيس الأسبق".

وأكد أن "الوضع الصحي لمبارك جيد جدا وسيظل تحت الرعاية الطبية، بعض الوقت".

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كما نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من العائلة، قوله، إن "العملية التي خضع لها الرئيس الأسبق كانت دقيقة للغاية، وأنه ما زال يعاني من آثارها بحكم السن".

وأكد المصدر أن "الرئيس الأسبق مدرك تماما لما يدور حوله، مشيرا إلى أن زوجته سوزان مبارك هي من تقوم على رعايته بنفسها، وأنها هي الآخرى بصحة جيدة".

وكان نجل مبارك الأكبر علاء قد كتب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن والده خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي.