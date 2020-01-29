رسائل البرلمان الإيراني إلى رؤساء برلمانات العالم الإسلامي للتصدي لـ"صفقة القرن"

بعث البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، رسائل إلى رؤساء برلمانات دول العالم الإسلامي للعمل على التصدي لـ"صفقة القرن" وفقا لموقع روسيا اليوم .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء خطته للسلام في الشرق

الأوسط، متعهدا بأن تظل القدس عاصمة "غير مقسمة" لإسرائيل.

واقترح حل دولتين، وقال إنه لن يجبر أي إسرائيلي أو فلسطيني على ترك منزله.

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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي

بالبيت الأبيض وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطته "قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين.

لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الخطة المقترحة قائلا: "رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس".

وأكد عباس أن خطة ترامب "لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ.