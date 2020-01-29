إلغاء كأس العالم للتزلج في الصين بسبب كورونا

أعلن في بكين اليوم الأربعاء، إلغاء منافسات كأس العالم للتزلج

الألبي، التي كانت مقررة في مدينة يانجتشينج الصينية في فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال رئيس الاتحاد العالمي للتزلج جيان فرانكو كاسبر إنه على الرغم من أن معدلات الخطر في يانجتشينج منخفضة، إلا أن الأولوية لصحة الرياضيين وكل المشاركين.



وانضمت منافسات كأس العالم للتزلج