إلغاء كأس العالم للتزلج في الصين بسبب كورونا

أعلن في بكين اليوم الأربعاء، إلغاء منافسات كأس العالم للتزلجالألبي، التي كانت مقررة في مدينة يانجتشينج الصينية في فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال رئيس الاتحاد العالمي للتزلج جيان فرانكو كاسبر إنه على الرغم من أن معدلات الخطر في يانجتشينج منخفضة، إلا أن الأولوية لصحة الرياضيين وكل المشاركين.
الألبي إلى مجموعة من الأحداث الرياضية التي تأثرت بانتشار الفيروس، الذي أودى بحياة 131 شخصًا حتى اليوم، حيث شهدت الأيام الماضية نقل منافسات في التصفيات المؤهلة لكرة القدم وكرة السلة والملاكمة في أولمبياد "طوكيو 2020" إلى خارج الصين.
وانضمت منافسات كأس العالم للتزلج
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