إندونيسيا تجهز 3 طائرات عسكرية لإجلاء مواطنيها من "ووهان" الصينية

أعدت القوات الجوية الإندونيسية اليوم الأربعاء ثلاث طائرات لإجلاء الإندونيسيين من مدينة ووهان الصينية مركز اندلاع فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن قائد القوات الجوية فجر أدريانتو قوله: "لقد قمنا بتجهيز طائرتين بوينج 737 وC130 وجاءت هذه الخطوة نتيجة للقائنا قبل يومين مع وزارة التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية ووزارة الصحة ووزارة الخارجية.".



وأشار إلى أن القوات الجوية جهزت أيضًا أفرادًا من كتيبتها الصحية، المزودة بالمعدات

الطبية الضرورية.



ومع ذلك، فإن القوات الجوية تنتظر المزيد من التعليمات من وزارة الشؤون الخارجية بشأن تصريح من حكومة الصين إذ تم إغلاق مدينة ووهان منذ 23 يناير لمنع انتشار فيروس كورونا .



وأضاف أدريانتو "مازلنا ننتظر تأكيد وزارة الشؤون الخارجية بشأن ما إذا كان يمكنهم الحصول على تصريح من الصين، فالقوات الجوية جاهزة".

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ولم يتم تأكيد عدد الإندونيسيين الذين سيتم

إجلاؤهم من هناك رغم أنه أشار إلى أن كل طائرة يمكن أن تستوعب من 100 إلى 200 إندونيسي.



في سياق متصل، قررت خطوط "ليون" الجوية الإندونيسية تعليق رحلاتها الجوية من وإلى الصين بسبب فيروس "كورونا" الذي تسبب في وفاة 132 شخصا حيث قال التليفزيون الصيني أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى نحو 6 آلاف حالة.



وكانت مقاطعة "هوبي" التي تتبعها مدينة "ووهان" قد اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس منها قيود مشددة على وسائل المواصلات سواء منها أو إليها، كما أصبح ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة إلزاميا في بعض المدن.