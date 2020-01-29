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خادم الحرمين: نقدر جهود أمين عام التعاون الخليجي لتعزيز مسيرة العمل المشترك

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أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تقديره للجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد

الزياني خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.


وذكرت وكالة الأنباء " واس "أن ذلك جاء خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، الدكتور عبد اللطيف بن راشد

الزياني، بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينًا عامًا للمجلس، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.


من جهته، أعرب الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.
 

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