الجيش الأفغاني يحرر 62 جنديًا وشرطيًا من سجون طالبان

حررت قوات الجيش الأفغاني 62 جندياً وشرطياً من سجن تسيطر عليه حركة "طالبان" في مقاطعة بادغيس شمال غرب البلاد وفقالوكالة لـ"سبوتنيك".

وقال حاكم المقاطعة عبد الغفور ماليكزاي "نُفذت عملية التحرير ليلاً. أطلق سراح 62 من أفراد الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الأفغانية من السجن"، مضيفا أن العملية جرت بتنسيق مع الإدارة المحلية وبدعم من القوات الجوية.

كما أشار حاكم المقاطعة الأفغانية

إلى أنه نتيجة للعملية، تم اعتقال خمسة من حراس سجن طالبان وإصابة ثلاثة منهم.ويذكر في هذا السياق، أن وتيرة الأعمال القتالية بين حركة "طالبان" والقوات الأفغانية تصاعدت في الفترة الأخيرة، حيث شنت القوات الأفغانية هجمات برية وضربات جوية ضمن عمليات متشعبة ضد طالبان، خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 51 من عناصر الحركة وذلك في تصعيد يشير إلى الجمود الذي تجدد في محادثات السلام.ويأتي تصاعد العمليات في الوقت الذي أوقفت فيه المفاوضات بين ممثلي طالبان والولايات المتحدة في الدوحة، وذلك للتشاور حول كيفية التغلب على العقبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وفق مصدر قريب من عملية التفاوض. وبدأت المفاوضات بين الجانبين في الدوحة في العام الماضي لكنها توقفت مرتين على الأقل بعد هجمات لطالبان ضد القوات الأميركية في سبتمبر وديسمبر.