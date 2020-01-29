بكين تدشن أول مستشفى لمعالجة فيروس كورونا الجديد ..فيديو

في وقت قياسي افتتحت بكين اليوم أول مستشفى لمعالجة فيروس كورونا الجديد في مدينة بالقرب من ووهان، بعد انتهاء مجموعة من العمال والمتطوعين الصينين خلال يومين فقط لتحويل مبنى فارغ إلى مركز طبي يضم حوالى 1000 سرير.

الصين تعلن آخر حصيلة لضحايا فيروس "كورونا"

ونشرت صحيفة كوفر نيوز تشاينا الصينية اليوم الإربعاء، فيديوهات لافتتاح أول مستشفي لمعالجة فيروس كورونا في مدينة بالقرب من ووهان.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم نقل عدد من المصابين إليها لمواجهة الفيروس القاتل الذى ضرب الصين.

وقالت الصحيفة الصينية نقلًا عن وسائل الاعلام العالمية، أنه تم نقل الدفعة الأولى من مرضى فيروس كورونا إلى المركز الطبي الإقليمي وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.