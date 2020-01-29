أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستمرة في تحليل ودراسة "صفقة القرن" الأمريكية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفقا لوكالة سبوتنيك .
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول موقف روسيا بشأن خطة السلام الأمريكية للتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية: "نواصل تحليل المعلومات ودراسة الخطة، التي قامت إدارة البيت الأبيض بإعدادها، غدا سيكون هناك لقاء مع نتنياهو، وسنحصل على معلومات من المصدر الرئيسي".
وأشار بيسكوف، إلى أنه حتى الآن لا يسعنا إلا تقرير واقع يكمن في أن "الجانب الإسرائيلي يوافق على الخطة بالكامل، وأيدها عدد من الدول، لكنها قوبلت بالرفض القاطع من قبل مشارك مباشر في ما يسمى بالصفقة، أعني فلسطين".
و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة"
وأكد الجانبان، أن "إسرائيل ستقدم ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها"، لافتين إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق"، إضافة إلى نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: روسيا مستمرة في تحليل ودراسة خطة ترامب للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.