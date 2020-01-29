خادم الحرمين يستقبل أمين مجلس التعاون

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي ودع خادم الحرمين بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وقدّر الملك لمعاليه الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته، عبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم.