البرلمان الأوروبي يصوت نهائياً حول "بريكست" اليوم

من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أن هذه تعد الخطوة الأخيرة اللازمة من أجل إتمام عملية الخروج الجمعة المقبلة.

ويتعين على أغلبية بسيطة من نواب البرلمان التصويت لصالح اتفاق الخروج من أجل تمريره، وهي الخطوة المتوقعة بعد توصية من جانب لجنة العلاقات الدستورية بالبرلمان الأسبوع الماضي.

وبعد التصويت، يتعين أن توافق الدول الأعضاء بالاتحاد نهائياً على الاتفاق من خلال إجراء مكتوب.

ويذكر أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقرراً في بادئ الأمر في مارس 2019، جرى تأجيله عدة مرات في ظل خلافات في البرلمان البريطاني حول شكل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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وكان البرلمان الأوروبي قد أكد أكثر من مرة أنه سوف يصوت على اتفاق الخروج عقب تصديق بريطانيا عليه فقط، وهو ما تم الأسبوع الماضي.