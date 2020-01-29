روسيا: نتعاون مع الصين لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا

قالت القنصلية الروسية في مدينة قوانغتشو الصينية، اليوم الأربعاء، إن روسيا والصين تعملان معاً لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا وإن بكين سلمت روسيا الشفرة الوراثية "الجينوم" للفيروس. وذكرت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني "بدأ خبراء روس وصينيون تطوير لقاح".

ولم تؤكد روسيا أي حالات إصابة بالفيروس الجديد. اقرأ أيضاً... بريطانيا تعلق الرحلات المباشرة إلى الصين بعد تفشي كورونا سجّلت السلطات الصحّية في الصين 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيّات إلى 132.

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