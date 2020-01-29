كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تميم يواصل إسكات كل من يرفض تقاربه مع تركيا وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إسكات كل من يرفض تقاربه مع تركيا وإيران، حيث أكد موقع المعارضة القطرية "قطريليكس"، بأن تميم بن حمد يقوم بإسكات جميع الأصوات التي تعارض أو تخالف سياساته التي تسمح باستعمار البلاد، أو ترفض تقارُبه من تركيا وإيران.

وكما يعمل على تحويل الدوحة إلى مستعمرة تركية من خلال انتشار القواعد العسكرية.

في هذا السياق، كشفت مصادر أن اعتراض رئيس الوزراء "عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني"، على التقارب الإيراني القطري هو السبب خلف إقالته.

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وقالت المصادر، إن "خلافات نشبت بين تميم وناصر في القصر الأميري، بسبب دفع قطر 3 مليارات دولار لإيران تعويضاً عن مقتل قاسم سليماني، فضلا عن تخطيطه لزيادة القواعد العسكرية التركية في الدوحة".

وفي هذا السياق أعلن الديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قدم استقالته لتميم بن حمد آل ثاني، وأن الأخير قَبِلَ الاستقالة.

وذكر الديوان الأميري في بيان له أن أمير قطر عيَّن الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.