كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تغلق المعبر الحدودي الأفغاني الرئيسي بعد إطلاق قذائف الهاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول باكستاني، أن باكستان أغلقت المعبر الحدودي الرئيسي مع أفغانستان، اليوم الأربعاء، بعد سقوط قذائف مورتر على الأراضي الباكستانية عبر الحدود.

ويُعد معبر تورخام الحدودي، الواقع في أعلى ممر خيبر، والذي تمر عبره آلاف السيارات كل أسبوع، هو الرابط التجاري الرئيسي بينهما. نقلًا عن رويترز.

وفي سبتمبر من العام الماضي، فتحت باكستان المعبر لمدة 24 ساعة في اليوم لتعزيز التجارة.

وصرح محمود اسلم وزير نائب مفوض المنطقة في الجانب الباكستاني لرويترز "أطلقت بعض قذائف الهاون عبر الحدود في أفغانستان وسقطت داخل باكستان. مضيفًا "تسببوا في بعض الاضرار للمركبات."

ويُعتبر كل من باكستان وأفغانستان حليفان للولايات المتحدة لكن العلاقات بينهما نادرًا ما كانت قريبة.

وتتهم أفغانستان باكستان منذ سنوات بدعم مقاتلي طالبان، وتنفي باكستان القيام بذلك وتتهم بدورها أفغانستان بدعم المسلحين الذين يقاتلون الحكومة الباكستانية.

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وتبادل إطلاق النار عبر الحدود التي لم تعترف بها أفغانستان من قبل أمر شائع، حيث نفى مسؤول أفغاني أن تكون القوات الأفغانية قد أطلقت النار على باكستان.

واقترح عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم مقاطعة نانغارهار، على الجانب الأفغاني من الحدود، أن القوات الباكستانية أطلقت قذائف الهاون كحيلة.

وأضاف خوجاني لرويترز "في الماضي لعبت باكستان نفس اللعبة متى أرادوا إغلاق معبر تورخام".

وغضبت باكستان هذا الأسبوع عندما أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني اعتقال ناشط في مجال حقوق البشتون الباكستانيين في باكستان.

ويحتج البشتون في باكستان مؤخرًا ضد حكومتهم في حملة من أجل حقوق أكبر يدعمها العديد من البشتون في أفغانستان. ولم يتضح متى ستبقى الحدود مغلقة.

