كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء لبنان يطلب من الحكومة والبنوك خطة لاستعادة الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسن دياب، من الحكومة والقطاع المصرفي، اليوم الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة "الحد الأدنى من الثقة" حيث تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود.

في اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، قال "دياب"، إن الانطباعات الأولى التي حصل عليها من البنك المركزي والجمعيات المصرفية كانت أنه لا يزال هناك "مخرج" للأزمة، حسبما جاء في بيان، كما أوردت وكالة رويترز.

وقد حذّر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، حسن دياب، يوم الاربعاء 22 يناير، من أن بلاده تواجه أصعب وأخطر مرحلة في تاريخها، وقال: "نحن أمام كارثة اقتصادية ومالية ونسعى لتخفيفها على الشعب اللبناني".

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وأوضح، أن هناك "مساع لاستعادة ثقة الشعب بالدولة ونراهن على دعم الجيش والأمن ومنحهما الحصانة...".

وفي وقت سابق أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، محمود مكية، قبول استقالة الحكومة التي يرأسها سعد الدين الحريري، وتسمية حسان دياب خلفًا له، وقال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء 21 يناير، إن قرارًا جمهوريًّا أصدره الرئيس ميشال عون، نص على "اعتبار الحكومة التي يرأسها سعد الدين الحريري مستقيلة، وتسمية حسان دياب رئيسًا لمجلس الوزراء".