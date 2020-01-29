كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تتهم هولندا بتضمين المشرعين غير المرغوب فيهم في الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن هولندا لجأت عمدًا إلى استفزاز من خلال ضم نائب، لا تريد موسكو استقباله، في الوفد البرلماني الذي من المقرر أن يزور البلاد، مضيفة أن لاهاي تدرك العواقب المحتملة لقرارها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "على الرغم من إخطاراتنا، فقد لجأوا إلى هذا الاستفزاز عن قصد، بينما فهموا تمامًا العواقب المحتملة. هذا يعني أنهم سعوا إلى فضيحة بدلاً من حوار بناء حول سبل تحسين العلاقات الروسية الهولندية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وأعربت وزارة الخارجية، عن اعتقادها بأن هولندا في الواقع لا ترغب في إجراء هذه الزيارة. بعد أن ألغيت الرحلة إلى موسكو تحت ستار تضامن المشرعين"، ومضت الوزراة تقول، إن البلاد تتهم روسيا الآن بتعطيل الزيارة".

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وكانت قد ذكرت وسائل الإعلام يوم الثلاثاء، أن هولندا ألغت زيارة وفدها البرلماني إلى روسيا ، والتي كان من المقرر عقدها في فبراير، حيث تم منع أحد المشرعين من دخول البلاد. وأكدت المعلومات في وقت لاحق من قبل السفارة الهولندية في روسيا.

وأكدت السفارة الهولندية في روسيا، اليوم الأربعاء، أن الوفد البرلماني الهولندي قد ألغى زيارته لروسيا في فبراير بعد أن تم منع المشرع سويرد سويردسما من الدخول.

ووفقًا لوزارة الخارجية الروسية، تم إطلاع هولندا مسبقًا على أن النائب سجويردما يجب ألا يكون جزءًا من الوفد الهولندي خلال الزيارة، بسبب تصريحاته العدوانية بشأن روسيا.